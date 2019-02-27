"Filistin devletinin bağımsızlığını destekliyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, Filistin Devleti'nin bağımsızlığını desteklediklerini belirterek, Arap-İsrail çatışması için "adil ve kapsayıcı çözüm" çağrısı yaptı.

Sahhaf, Bağdat'ta Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, "Bakanlık olarak başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını ve bağımsızlığını destekliyoruz. Bu, dış politikamızın değişmez ilkelerinin başında geliyor." dedi.

"Arap-İsrail çatışmasının adil ve kapsayıcı şekilde çözülmesi çağrısında bulunuyoruz." diyen Sahhaf, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi konusunda destek veren ülkelere de teşekkür etti.

Sözcü Sahhaf, Suriye ve Yemen'deki gelişmeleri de bakanlık olarak takip ettiklerini dile getirerek, söz konusu yerlerdeki gerginlik ve bölünmenin önüne geçebilecek siyasi çözümden yana olduklarını söyledi.

Irak'ın DEAŞ terörüyle mücadelede başarılı olduğunu kaydeden Sahhaf, ülkede bu terörden zarar gören bölgelerin yeniden imar edilmesi ve yatırım sürecinin başladığını açıkladı.