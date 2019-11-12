Filistin direniş gruplarından "İsrail bedel ödeyecek" açıklaması

Filistin direniş gruplarını içinde barındıran Ortak Operasyon Odası, İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın öldürülmesinin tüm yansımalarına İsrail'in katlanacağını ve bunun bedelini çok ağır ödeyeceğini duyurdu.

Ortak Operasyon Odasından yapılan yazılı açıklamada, "Düşmanın (İsrail) yaptığı, tüm kırmızı çizgileri aşmaktır. Bu da düşmanı Gazze ve Şam'da eşzamanlı işlediği suçlardan tam sorumlu kılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"İsrail'in bu cinayetlerin tüm yansımalarına katlanacağı ve saldırıların bedelini çok ağır ödeyeceği" vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırısına uygun bir cevap vermenin yolunu bulmak için toplantı halinde olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "şehitlerin" kanlarının yerde kalmayacağı ve direnişin sorumluluğunu yerine getireceği aktarıldı.

İsrail ordusunun bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.