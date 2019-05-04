Filistin direnişinden İsrail'e uyarı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesince (FHKC), Filistin halkının önünde direnişe devam etmekten başka seçenek bulunmadığı ve işgalciyi caydıracak güce sahip olunduğu belirtilerek, "İsrail'in Filistinlilerin kanını akıtmasına izin vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

FHKC tarafından yapılan yazılı açıklamada, direniş gruplarının İsrail'in işlediği suçlara Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası kanalıyla cevap vermesinin bu grupların birlik içinde olduğu, halkın desteğini aldığı ve düşmana zarar verecek güçte bulunduğunu kanıtladığı bildirildi.

Açıklamada, "Halkımızın önünde direnişe devam etmekten başka seçenek yok ve direniş de işgalciyi caydıracak güce sahip. İsrail'in Filistinlilerin kanını akıtmasına izin vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan açıklamada da Gazze'ye yönelik saldırıların yakından izlendiği ve İsrail'in saldırgan tavrını sürdürmesi durumunda buna daha büyük bir şekilde karşılık verileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze sınırında yer alan Yahudi yerleşim birimlerindeki hedeflere düzenlenen saldırıların sorumluluğu üstlenildi.