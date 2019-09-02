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Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Bulgaristan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki: - "İki devletli çözümün, bölgemizde kalıcı ve sürdürülebilir olduğuna inanıyoruz"

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya resmi ziyarette bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, "İki devletli çözümün, bölgemizde kalıcı ve sürdürülebilir olduğuna inanıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığında mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapan Maliki, düzenlediği basın toplantısında, "İki devletli çözümün, bölgemizde kalıcı ve sürdürülebilir olduğuna inanıyoruz. Sadece İsrail ile Filistin arasında değil, tüm Orta Doğu ve dünyadaki güvenlik konusuna verdiğimiz ortak önem açısından son derece dostane görüşmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Orta Doğu ve özellikle İsrail-Filistin konusunda barış sürecinin önündeki engelleri gözden geçirdiklerini anlatan Maliki, şöyle devam etti:

"1967 yılında belirlenen sınırların çerçevesinde İsrail ile birlikte Doğu Kudüs başkentli, barış ve güvenlik içinde yaşayacak bir Filistin devletinin olmasını öngören, iki devlet ilkesi kapsamındaki çözüm arayışların çerçevesinde son birkaç yıldır yaşanılan zorlukların farkındayız. Bunun çözümüne dolaysız siyasi müzakereler yoluyla varılabileceğine inanıyoruz. Umarız, bir an önce müzakere masasına oturulmasının ve böylesi tarihi bir anlaşmaya varılmasının ne kadar önemli olduğunun farkına varılır."

Bakan Maliki ayrıca her iki tarafla da iyi ilişkiler sürdüren Bulgaristan'ın, İsrail-Filistin arasında kalıcı köprü kurulmasında aracı olacağına ve karşılıklı gayretleri destekleyeceğine olan inancını dile getirdi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva da İsrail-Filistin sorununa çözüm olabilecek iki devlet ilkesine işaret ederek, tarafları bölgede gerginlik yaratabilecek faaliyetlerde bulunmaktan kaçınmaları temennisinde bulundu.

Filistin ile ekonomik ve ticari ilişkilerin arzu edilenin çok altında gerçekleştiğini belirten Zaharieva, "Tam 5 bin Filistinli geçmişte çeşitli Bulgar üniversitelerinden mezun oldu. Şu anda ülkede sadece 22 Filistinli öğrenci okuyor. Bu konuda Filistin'de çalışmalarımızı artırmamız gerekiyor." dedi.

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