HABER

Filistin Dışişleri Bakanlığı: “ABD’nin planı ikinci Balfour Deklarasyonu”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” planını Filistin’in tarihini değiştiren Balfour Deklarasyonu’nun ikincisi olarak nitelendirdi.Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin sorununun çözümü olarak gösterilen ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” barış planına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” planını Filistin’in tarihini değiştiren Balfour Deklarasyonu’nun ikincisi olarak nitelendirdi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin sorununun çözümü olarak gösterilen ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” barış planına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin barış planı İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour’un 1917’de kaleme aldığı ve Yahudilere Filistin topraklarında bir vatan vadeden Balfour Deklarasyonu’nun ikincisi olarak nitelendirildi. Planı Trump Deklarasyonu olarak da değerlendiren bakanlık, ABD yönetimini İsrail işgalini örtbas etmekle suçladı. Trump ve ekibinin Filistin ekonomisini bağımlı hale getirmeye çalıştığını ifade eden bakanlık, ABD’nin Filistin’i bağımsız bir devlet ekonomisi gelişmekten mahrum bıraktığını belirtti. Açıklamanın devamında, “Trump yönetimi, Filistin-İsrail çatışmasını yeni şablonlar kullanarak yeniden üretiyor ve hiçbir şekilde çözmek istemiyor” ifadeleri yer aldı.
ABD, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan bir barış planının hazırlandığını duyurmuştu. Yüzyılın Anlaşması kapsamında ABD, Filistin’de on yıl içinde 50 milyar dolar değerinde uluslararası yatırım yapılmasının planlandığını belirtmişti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist hareketin öncülerinden Baron Walter Rothschild’e 2 Kasım 1917 tarihinde yazdığı mektupta Filistin topraklarında Yahudilere bir vatan kurulmasını vadetmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlamış ve Filistin tarihini değiştirmişti.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Binali Yıldırım’dan ’sandıkları terk etmeme’ çağrısıBinali Yıldırım’dan ’sandıkları terk etmeme’ çağrısı
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandıEkrem İmamoğlu oyunu kullandı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren karar!

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren karar!

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Diğer Haberler
Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Mersin Belediye Başkanı Seçer: Suriyelilere yardım yapmam

CHP'li Başkan Seçer: Suriyelilere yardım yapmam

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Altun'dan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran seçimi çağrısı

Erdoğan'dan İstanbullulara çağrı!

Hulusi Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız filan yok

Hulusi Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız filan yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de restoranda yemek yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan moderatörlerle yemek yedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.