Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma politikası tehlikeli bir gerilim

KUDÜS (AA) – Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in ulema, hatip, vakıf görevlileri ve vatandaşları Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırmasına tepki göstererek söz konusu uygulamaların tehlikeli bir sürece yol açtığı uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri başta olmak üzere ulema, hatip, vakıf görevlileri ve vatandaşları Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası vermesi kınandı.

İsrail’in Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma yetkisinin olmadığına vurgu yapılan açıklamada, "İşgal devletinin Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma yetkisi yoktur ve Harem-i Şerif’te kimin namaz kılıp kılamayacağına karışamaz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail’in Harem-i Şerif’i Yahudileştirmeye çalıştığına dikkat çekilerek, "İsrail’in Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma politikası tehlikeli bir gerilimdir." mesajı paylaşıldı.

İsrail’in fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif’e girişine izin verme yetkisinin olmadığı, asıl hedefinin Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirmek olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Arap ve İslam dünyasına İsrail’in uygulamalarına karşı mücadele çağrısı yapıldı.