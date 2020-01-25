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Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma politikası tehlikeli bir gerilim

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 23:19 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma politikası tehlikeli bir gerilim

KUDÜS (AA) – Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in ulema, hatip, vakıf görevlileri ve vatandaşları Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırmasına tepki göstererek söz konusu uygulamaların tehlikeli bir sürece yol açtığı uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri başta olmak üzere ulema, hatip, vakıf görevlileri ve vatandaşları Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası vermesi kınandı.

İsrail’in Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma yetkisinin olmadığına vurgu yapılan açıklamada, "İşgal devletinin Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma yetkisi yoktur ve Harem-i Şerif’te kimin namaz kılıp kılamayacağına karışamaz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail’in Harem-i Şerif’i Yahudileştirmeye çalıştığına dikkat çekilerek, "İsrail’in Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma politikası tehlikeli bir gerilimdir." mesajı paylaşıldı.

İsrail’in fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif’e girişine izin verme yetkisinin olmadığı, asıl hedefinin Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirmek olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Arap ve İslam dünyasına İsrail’in uygulamalarına karşı mücadele çağrısı yapıldı.

İsrail güçleri, dün gece yarısından sonra eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki evini basarak 4 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı verildiğine ilişkin tebligatı kendisine teslim etmişti.

İsrail polisi 19 Ocak’ta, Şeyh Sabri'ye "cuma hutbesinde provokasyon yaptığı" iddiasıyla bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.

Şeyh İkrime Sabri, 21 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtmişti.

Dün cuma namazı öncesi İsrail polisinin koyduğu bir haftalık giriş yasağını delen Şeyh Sabri, Filistinlilerin omuzları üstünde Mescid-i Aksa'ya girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Harem-i Şerif israil Mescid-i Aksa

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