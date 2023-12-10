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Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail bebekli annelerin de olduğu 142 kadın esiri hapse attı

10.12.2023 22:53 | Son Güncelleme:
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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Gazze’de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attığını duyurdu.

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail bebekli annelerin de olduğu 142 kadın esiri hapse attı

İsrail Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze’de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attığı belirtildi.

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İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

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Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze’de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze
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