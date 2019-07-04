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Filistin Esirler Komitesi'nden "İsrail hapishanelerindeki ihlallerin durdurulması" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:36 | Son Güncelleme

Filistin Esirler Komitesi'nden "İsrail hapishanelerindeki ihlallerin durdurulması" çağrısı

Gazze'deki Filistin Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi, uluslararası kurumları "İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı işlediği hak ihlallerinin durdurulması için ciddi adımlar atmaya" çağırdı.

Filistin Esirler Komitesi yetkilileri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Gazze Müdürü Guislain Defurne ile İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik ihlaller ve bu duruma tepki için açlık grevine giden tutukluların durumunu görüştü.

Gazze'deki Kızılhaç binasında gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) üyesi İbrahim Mansur, Filistinli tutuklulara yönelik ihlaller karşısında işgal güçlerinin yanında yer alarak suç ortağı olmanın ve ihlaller karşısında sessiz kalmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Mansur ayrıca İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini "tıbbi ihmal, tutuklu yakınlarına kötü muamele, idari tutukluluk ve tutuklular için temiz kıyafet gönderilmesine izin verilmemesi" şeklinde sıraladı.

Filistin Esirler Cemiyetinden dün yapılan açıklamaya göre, İsrail hapishanelerinde, "idari tutukluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevi yapan Filistinli tutuklu sayısı 11'e ulaştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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açlık grevi yapan Filistinli  tutuklular Gazze israil

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