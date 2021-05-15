Filistin Eylemcilerine İsrail Karşıtı Yahudilerden Destek

Londra’da, İsrail karşıtı toplu eylemlerin en yoğun ilgi odaklarından biri ‘Anti-Siyonist Yahudi’ eylemciler oldu.
Kravatsız beyaz gömlek üzerine siyah takım elbise ve başlarında geleneksel şapkalarıyla, yanaklarına sarkan lüle saçları ve uzun sakallarıyla, yaklaşık 10 erkek, koyu dindar Yahudi oldukları izlenimini ilk bakışta vermelerine rağmen Filistinlilerin en şaşırtıcı eylem yoldaşı.
Londra’daki bu grubun başında Haham Elehanan Beck var. Eğer Şabat günü değilse, dinen elektronik malzeme kullanma kısıtlaması olmadığı için, uzatılan mikrofonlara, cep telefonu kameralarına da konuşmaya istekliler.
Kiminin elinde Filistin bayrağı, önlerinde en sert sloganlarla İsrail karşıtı pankartlar ve kim olduklarını anlatmaya yönelik web adresi ve Siyonizm (Vadedilen topraklar üzerinde bir Yahudi devleti kurma hareketi) karşıtı oldukları yönünde birçok ipucu var.
Eyleme, Filistinliler’e destek olmak için gelip de onları görüp yanlarına gitmeyen, neler olduğunu anlamaya çalışmayan yok gibi.
‘Neturei Karta’
Orijinali Babil yazısıyla yazılan ve ‘Neturei Karta’ şeklinde telaffuz ettikleri gruplarının adı ‘Şehrin Koruyucuları’ anlamına geliyor.
Kaynaklarda, resmi olarak kuruldukları yıl olan 1938’de Filistin o zamanlar İngiliz sömürgesiydi, yazıyor. ‘Agudat Yisrael’ adlı ‘ultra ortodoks’ olarak anılan Yahudi Partisi’den ayrılan bu grubun siyasi görüşü, İsrail’in barışçı bir şekilde dağılıp yok olması.
Çünkü inanışlarına göre ‘vadedilmiş topraklar’ onlara, şimdi olduğu gibi çatışmalı bir şekilde değil Tanrı tarafından bir mucizeyle verilecek. Bunun için Tanrı’nın önce, Yahudi halkının yüksek ahlaklı bir yaşam sürdürdüğüne ikna olması gerekiyor. Bu yüzden bunların hiçbiri olmadan zorla kurulan İsrail’i, ateist olmak ve Tevrat’ın hükümlerine karşı gelmekle suçluyorlar. İsrail’in kurulduğu günden beri yaptıkları onlara göre, Tevrat’taki hükümlerin tamamen zıddı.
Filistinliler ve yandaşlarının Londra’da yaptıkları İsrail karşıtı protestoda VOA Türkçe’ye konuşan Haham Elehanan Beck, İsrail karşıtı bu Yahudilerin İngiltere’deki temsilcisi. Kuzey Londra’da onbinlerce Yahudi aileyle birlikte yaşadıkları yere, kendilerini ziyarete çağırıyor ve bir tane dahi İsrail bayrağı göremeyeceğinizi iddia ediyor. Aksi olursa, ‘size 100 sterlin veririm ‘diyerek şaka da yapıyor.
Kendisinin de Filistin doğumlu olduğunu söyleyen Haham Beck, annesinin anlattıklarını hatırlıyor. Müslümanlarla geçirdikleri iyi zamanlardan hatırladıklarını paylaşırken İsrail’in sadece Filistin halkı için değil; asıl Yahudiler için tehlikeli olduğunu savunuyor.