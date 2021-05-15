Filistin Eylemcilerine İsrail Karşıtı Yahudilerden Destek

Londra’da, İsrail karşıtı toplu eylemlerin en yoğun ilgi odaklarından biri ‘Anti-Siyonist Yahudi’ eylemciler oldu.

Kravatsız beyaz gömlek üzerine siyah takım elbise ve başlarında geleneksel şapkalarıyla, yanaklarına sarkan lüle saçları ve uzun sakallarıyla, yaklaşık 10 erkek, koyu dindar Yahudi oldukları izlenimini ilk bakışta vermelerine rağmen Filistinlilerin en şaşırtıcı eylem yoldaşı.

Londra’daki bu grubun başında Haham Elehanan Beck var. Eğer Şabat günü değilse, dinen elektronik malzeme kullanma kısıtlaması olmadığı için, uzatılan mikrofonlara, cep telefonu kameralarına da konuşmaya istekliler.

Kiminin elinde Filistin bayrağı, önlerinde en sert sloganlarla İsrail karşıtı pankartlar ve kim olduklarını anlatmaya yönelik web adresi ve Siyonizm (Vadedilen topraklar üzerinde bir Yahudi devleti kurma hareketi) karşıtı oldukları yönünde birçok ipucu var.

Eyleme, Filistinliler’e destek olmak için gelip de onları görüp yanlarına gitmeyen, neler olduğunu anlamaya çalışmayan yok gibi.

‘Neturei Karta’