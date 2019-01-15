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Filistin G77+Çin Grubu başkanlığını devraldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 20:21 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: - "İsrail'in devam eden Filistin işgali, kalkınmamızı, iş birliği ve koordinasyon kapasitemizi baltalıyor ve tüm bölge halklarının kalkınmasına engel oluyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "İsrail'in devam eden Filistin işgali, kalkınmamızı, iş birliği ve koordinasyon kapasitemizi baltalıyor ve tüm bölge halklarının kalkınmasına engel oluyor.'' dedi.

Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun başkanlığını Mısır'dan devraldı.

Törene Filistin Devlet Başkanı Abbas da katıldı. Abbas burada yaptığı konuşmada, Filistin'in G77+Çin Grubu çıkarlarını korumak için hiçbir çabayı boşa çıkarmayacağı söyledi.

Orta Doğu'da barış ve güvenliğin sağlanmasının bölgedeki ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında fırsatları artıracağına dikkati çeken Abbas, ancak İsrail'in Filistin işgalinin ülkesin kalkınmasını engellediğini ifade etti.

Abbas, "İsrail'in devam eden Filistin işgali kalkınmamızı ve iş birliği ve koordinasyon kapasitemizi baltalıyor, tüm bölge halklarının kalkınmasına da engel oluyor." dedi.

- Guterres, Filistin'i tebrik etti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de G77 Grubu'nun başkanlığını devralan Filistin'i tebrik etti.

G77 grubu ülkelerinin iklim değişikliği ile mücadele ve Küresel Göç mutabakatının kabul edilmesinde önemli rol üstlendiğini belirten Guterres, çok uluslu BM sisteminin birçok yönden baskı altında olduğunu, bu geçiş ve değişim döneminde G77+Çin grubunun çok uluslu sistemin kazanımlarının devam ettirilmesi için desteğine ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

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Filistin G77

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