Filistin, G77+Çin Grubu'nun başkanlığındaki BM desteğinden memnun

Filistin, gelecek yıl, gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun başkanlığını yapmasına destek veren kararın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden memnun olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kabul edilmesine işaret ederek, bu görevin bir sınav olduğunu ve Filistin'in bunu G77 Grubu ve dünyanın yararına olması için çalışacağını aktardı.
Maliki, insanlığa hizmet adına dünya ile bölgesel ve uluslararası grupların çabalarının tamamının birleştirilmesi için ciddiyetle çalışmanın önemini vurguladı.
Filistin'in daha iyi bir gelecek için tüm dünya ülkeleri ve gruplarla iyi niyetle çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Maliki, oylamada karar lehine oy kullanan ülkelere teşekkür etti.
Maliki, BM'nin çevre, kalkınma ve ekonomi meselelerindeki gündemini, Filistin'in tecrübesi ve ulusal kapasitesiyle güçlendirebileceğini aktardı.
Filistin'in gelecek yıl, gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun başkanlığını yapmasına destek veren karar, BM Genel Kurulu'nda, yapılan oylamada 146 "evet"le kabul edilmişti. ABD, İsrail ve Avustralya'nın karşı çıktığı oylamada, 15 ülke çekimser kaldı, 29 ülke ise oy vermedi.
Söz konusu kararla, BM üyesi olmayan Filistin, G77+Çin Grubu adına açıklama yaparken, teklifler sunarken üye ülke gibi hareket edebilecek ve cevap verme hakkını kullanabilecek.
BM Genel Kurulu 2012'de Filistin'in ''gözlemci kuruluş'' olan statüsünün ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsüne yükseltilmesine karar vermişti. Bu kararla, Filistin BM Genel Kurulundaki bazı oylamalara ve BM bünyesindeki uluslararası örgütlere katılma hakkı kazanmıştı.
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