Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan AA foto muhabirinin gözaltına alınmasına tepki

RAMALLAH (AA) – Filistin Gazeteciler Sendikası (PJS-FGS), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'u gözaltına alması ve sınır dışı etmeye çalışmasını kınadı.

FGS'den yapılan yazılı açıklamada, "Gözaltı süresi devam eden Mustafa Kharouf'un ailesinden ve vatanından uzaklaştırılmaya çalışılması, Filistinli gazetecinin 20 yıldan bu yana çalıştığı ve yaşadığı Kudüs'te yaşama ve çalışma hakkına yapılan yüzsüz ve küstahça bir saldırıdır." denildi.

Kharouf'un gözaltına alınmasının basın ve hareket hakkına yönelik açık bir saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na, insan hakları kuruluşlarına ve ilgili tüm taraflara "İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca İsrail'in bir işgal devleti olduğu ve uluslararası hukuk ile tüm sözleşmelere aykırı hareket ederek insani ve ahlaki bir suç işlemeye çalıştığı ifade edilirken, uluslararası taraflardan da İsrail'in bu "suçu" işlemesine engel olunması istendi.