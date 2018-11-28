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Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü Gazze'de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 15:18 | Son Güncelleme

Gazze'deki İslam Üniversitesi'nin Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlediği konferansa akademisyenler ve Filistinli grupların temsilcileri katıldı

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle Gazze'de program düzenlendi.

Gazze'deki İslam Üniversitesi'nin Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlediği konferansa akademisyenler ve Filistinli grupların temsilcileri katıldı.

Programda konuşan İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş, tüm Filistinli gruplara 2011'deki uzlaşı anlaşmasının maddelerini uygulama ve bölünmüşlüğe son verme çağrısında bulundu.

Batş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan uzlaşı anlaşmasının hayata geçirilmesi için görüşmeler yapmak üzere Gazze'ye Fetih Hareketinden bir heyet göndermesini istedi.

Öte yandan Arap ülkelerine İsrail'le normalleşme hareketliliğini sonlandırma çağrısında bulunan Batş, İsrail'le normalleşmenin Mescid-i Aksa'ya, kutsal mekânlara ve Filistin için Arap orduları safında akan şehit kanlarına ihanet olduğunu belirtti.

Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri ve her türlü yolla direnişe devam edilmesi gerektiğini kaydeden Batş, 30 Mart'ta başlayan Gazze sınırındaki eylemlerin, ablukanın kalkması ve dönüş hakkı gibi Filistin ulusal değişmezlerini koruma amacı taşıdığına dikkati çekti.

İslam Üniversitesi Rektörü Nasır Ferhat da İsrail işgalinden kurtulmak için ilime sarılmak gerektiğini, Filistin halkı arasında bilincin yüksek tutulması ve davasını, tarihini bilen nesiller yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ferhat, yurt dışındaki Filistinliler ve Filistin davasına destek veren tüm halklar arasında bu dava kültürünün yayılması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Mlletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1977'de aldığı karar doğrultusunda Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978 yılından bu yana her yıl 29 Kasım "Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.

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Filistin Gazze

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