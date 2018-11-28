Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü Gazze'de kutlandı

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle Gazze'de program düzenlendi.

Gazze'deki İslam Üniversitesi'nin Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlediği konferansa akademisyenler ve Filistinli grupların temsilcileri katıldı.

Programda konuşan İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş, tüm Filistinli gruplara 2011'deki uzlaşı anlaşmasının maddelerini uygulama ve bölünmüşlüğe son verme çağrısında bulundu.

Batş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan uzlaşı anlaşmasının hayata geçirilmesi için görüşmeler yapmak üzere Gazze'ye Fetih Hareketinden bir heyet göndermesini istedi.

Öte yandan Arap ülkelerine İsrail'le normalleşme hareketliliğini sonlandırma çağrısında bulunan Batş, İsrail'le normalleşmenin Mescid-i Aksa'ya, kutsal mekânlara ve Filistin için Arap orduları safında akan şehit kanlarına ihanet olduğunu belirtti.

Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri ve her türlü yolla direnişe devam edilmesi gerektiğini kaydeden Batş, 30 Mart'ta başlayan Gazze sınırındaki eylemlerin, ablukanın kalkması ve dönüş hakkı gibi Filistin ulusal değişmezlerini koruma amacı taşıdığına dikkati çekti.