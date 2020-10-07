Filistin: Hamas ve El Fetih'in Türkiye'de bir araya gelerek uzlaşması ne anlama geliyor?

Filistinli iki grup; Gazze'yi yöneten Hamas ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki El Fetih yönetimi, 14 yıl aranın ardından bir kez daha ortak bir yönetim oluşturmak için anlaştı.

2006'da seçimleri Hamas'ın kazanmasının ardından ölümcül çatışmalar yaşayan iki grup, o tarihten bu yana birbirinden coğrafi olarak kopuk bu iki bölgenin yönetimi paylaşıyor; zaman zaman bir araya gelerek "birlik hükümeti" oluşturmaya çalışıyordu. Bu girişimler hep başarısızlıkla sonuçlandı.

Bu kez durum biraz daha farklı. Çünkü Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn İsrail'i tanıdı ve ABD'nin arabuluculuğunda, Washington DC'de anlaşmalar imzaladı.

Filistin'de yaşanan sorunlar, yasa dışı yerleşim yerleri ve işgal politikası sebebiyle İsrail'i tanımayan Körfez ülkelerinin pozisyon değiştirmesi, Filistinli tarafları bu kez bir araya gelmek için daha ciddi bir adım atmaya itti. Bir araya geldikleri şehir ise Arap ülkelerinden Türkiye'ye yön değiştirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İslami Cihat'ın liderlerinden Nafiz Azam, "Arap ülkelerinin İsrail'le imzaladığı anlaşmaların, Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesini zorunlu kıldığını" söylüyor: