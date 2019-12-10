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Filistin, Hollanda'nın UNRWA'ya yeniden yardımda bulunmasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 03:38 | Son Güncelleme

Filistin, Hollanda'nın UNRWA'ya yeniden yardımda bulunmasından memnun

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Hollanda'nın, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) finansal yardımları yeniden başlatma kararı almasını memnuniyetle karşıladı.

Iştiyye yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'nın finansal yardıma yeniden başlamasının, ABD'nin yardımları kesmesiyle oluşan mali açığın etkilerinin azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

UNRWA'nın desteklenmesi ve faaliyetlerini sürdürmesi konusunda uluslararası alanda görüş birliği olduğunu aktaran Iştiyye, kuruluşun, Filistinli mülteciler meselesine adil çözüm getirilmediği bir ortamda bu mültecilerin onurlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

UNRWA'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Hollanda yönetiminin, temmuz ayında askıya aldığı finansal yardımlara yeniden başlama kararı aldığı duyurulmuştu.

Hollanda'nın UNRWA'ya sunduğu finansal desteğin 13 milyon avroya ulaştığı belirtiliyor. Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra ABD'nin UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Hollanda ve İsviçre UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" yönünde son dönemde ortaya atılan iddiaların ardından 31 Temmuz'da söz konusu kuruluşa yönelik finansal yardımları askıya almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise 1 Ağustos'ta iddialara ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

UNRWA, Filistinli mültecilere yardım amacıyla 1949'da kuruldu. UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor. Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'da da Filistinli mülteciler bulunuyor.

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Hollanda UNRWA

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