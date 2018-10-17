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Filistin hükümeti İsrail'in Gazze saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 17:57 | Son Güncelleme

Filistin hükümeti İsrail'in Gazze saldırısını kınadı

Filistin hükümeti İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de yerleşim yerleri ve okulları bombalamaya devam ederek, Filistinlilerin canları ve mallarına zarar gelmesinden sorumlu olduğunu vurguladı.

İsrail'in uluslararası kanunları ihlal etmeye devam ettiğini ve Filistinlilere karşı suç işlediğini aktaran Mahmud, uluslararası topluma ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

İsrail ordusundan bu sabah yapılan açıklamada, Gazze'den atıldığı iddia edilen bir roketin İsrail'in güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentinde bir eve isabet ettiği belirtilmişti.

Bu olayın ardından İsrail'e ait savaş uçakları Gazze'deki bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 1 Filistinli şehit olurken, 3 Filistinli de yaralanmıştı.

Gazze'deki gruplar, roket saldırısının kendileriyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

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Filistin Gazze israil

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