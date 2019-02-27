Filistin hükümeti, İsrail yönetiminin kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı vergileri kesinti yaparak ödediği için almayı reddetti.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, El-Halil kentine bağlı Dura beldesindeki bir açılışta yaptığı açıklamada, "İsrail'in, topladığı vergilerden yaklaşık 42 milyon şekel (yaklaşık 11,53 milyon dolar) kesinti yapması üzerine dün vergileri İsrail tarafına iade ettik." dedi.

Hamdallah, Filistin yönetiminin vergileri eksik teslim almama konusunda daha önce aldığı kararı uyguladığını kaydetti.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kesinti yapılmış herhangi bir ödeneği kabul etmeyeceklerini, şehit ve tutuklu ailelerine yapılan ödemelerin devam edeceğini belirtmişti.