Filistin hükümetinden Han el-Ahmer'i koruma çağrısı

Filistin hükümeti, İsrail'in tahliye ve yıkım girişimlerine karşı halka Han el-Ahmer'i koruma çağrısında bulundu.

Ramallah'taki haftalık kabine toplantı sonrası yapılan açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'in boşaltılması ve yıkımların başlatılması yönündeki kararı kınandı.

Açıklamada, İsrail'in etnik temizlik ve Filistinlileri topraklarından zorla göç ettirmeye dayalı işgal politikalarını meşrulaştırmaya yönelik söz konusu kararın "yasa dışı" ve "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

İsrail'in Kudüs'ü izole etmek, Batı Şeria'yı parçalara ayırmak, askeri işgalini sürdürmekte ve böylece "E1" yerleşim planını uygulamakta ısrar ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun tüm uluslararası hukuk ve yasaların açıkça ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Filistin hükümeti, İsrail'in Han el-Ahmer'i tahliye etme ve yıkım girişimlerine karşı halktan bölgedeki varlıklarını artırmalarını istedi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 5 Eylül'de Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti. Söz konusu süre ise bugün dolacak.