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Filistin hükümetinden "kemer sıkma" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 20:58 | Son Güncelleme

Filistin Maliye Bakanı Şükri Beşşara, İsrail'in Filistin'e ait vergilerde kesinti kararına karşı birtakım kemer sıkma önlemleri alacaklarını ancak vergileri artırmayacaklarını açıkladı

Filistin Maliye Bakanı Şükri Beşşara, İsrail'in Filistin'e ait vergilerde kesinti kararına karşı birtakım kemer sıkma önlemleri alacaklarını duyurdu.

Beşşara, İsrail'in Filistinli şehit ve tutuklu ailelerine ayrılan 139 milyon dolarlık ödeneği kesme kararıyla ilgili Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümet harcamalarını azaltacaklarını ancak vergileri artırmayacaklarını belirtti.

Hükümetin gelirlerini artırmak için vergi oranlarını yükseltme yönünde bir adım atmayacağını ifade eden Beşşara, "Aksine Filistin ürünlerindeki vergileri azaltma konusu üzerinde çalışabiliriz." dedi.

Filistin'de faaliyet gösteren bankalardan borç alacaklarını ancak hükümeti ve bankaları etkilemeyecek bir yöntem kullanacaklarını söyleyen Beşşara, "Hükümet, bugün düşman ile yeni bir savaşa giriyor. Gelecek haftalarda bazı zorluklarla karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

Beşşara, memur maaşlarını da gelecek aylarda ödeyeceklerini belirtirken, "Bazı kesintiler olabilir. Herkesin yapması gereken fedakarlıklar var." diye konuştu.

Yerel kaynaklar Filistin hükümetinin bankalara 400 milyon dolar borç talebinde bulunduğunu aktarıyor.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de İsrail'in ödenek kesintisinin ardından Arap Birliği'ne 100 milyon dolarlık "Arap finansal güvenlik ağı"nı etkinleştirmesi için resmi talepte bulunduklarını açıklamıştı.

Kuveyt'te 2010'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in vergi gelirlerini dondurarak Filistinlilere baskı uygulaması halinde faaliyete geçirmek üzere 100 milyon dolar tutarında "Arap finansal güvenlik ağı" kurulması kararlaştırılmıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

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Filistin israil Şukri Beşşara

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