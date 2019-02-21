Filistin Maliye Bakanı Şükri Beşşara, İsrail'in Filistin'e ait vergilerde kesinti kararına karşı birtakım kemer sıkma önlemleri alacaklarını duyurdu.

Beşşara, İsrail'in Filistinli şehit ve tutuklu ailelerine ayrılan 139 milyon dolarlık ödeneği kesme kararıyla ilgili Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümet harcamalarını azaltacaklarını ancak vergileri artırmayacaklarını belirtti.

Hükümetin gelirlerini artırmak için vergi oranlarını yükseltme yönünde bir adım atmayacağını ifade eden Beşşara, "Aksine Filistin ürünlerindeki vergileri azaltma konusu üzerinde çalışabiliriz." dedi.

Filistin'de faaliyet gösteren bankalardan borç alacaklarını ancak hükümeti ve bankaları etkilemeyecek bir yöntem kullanacaklarını söyleyen Beşşara, "Hükümet, bugün düşman ile yeni bir savaşa giriyor. Gelecek haftalarda bazı zorluklarla karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

Beşşara, memur maaşlarını da gelecek aylarda ödeyeceklerini belirtirken, "Bazı kesintiler olabilir. Herkesin yapması gereken fedakarlıklar var." diye konuştu.