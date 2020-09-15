HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Filistin'i yok sayan anlaşma imzalanıyor! Trump'tan çarpıcı açıklamalar

Filistin'i yok sayan anlaşma imzalanıyor! Trump'tan çarpıcı açıklamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2020 20:03 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail'in önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ardından Bahreyn ile vardığı ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmaların imza töreni, Beyaz Saray'da düzenleniyor. Trump konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'da açıklamada bulunuyor.

Filistin'i yok sayan anlaşma imzalanıyor! Trump'tan çarpıcı açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail'in önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ardından Bahreyn ile vardığı ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmaların imza töreni, Beyaz Saray'da düzenleniyor. Anlaşmalar kapsamında, ilk ticari uçuş yapıldı, Suudi Arabistan ilk kez bir İsrail uçağına hava sahasını kullandırdı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bankları arasında yeni mutabakat zaptı imzalandı.

ABD, ise anlaşmalar kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 uçakları dahil yeni gelişmiş silahların satışı için yardımcı olacak.

Öte yandan anlaşma, Filistin açısından büyük bir hayal kırıklığı anlamaına geliyor. Filistin'e göre Bahreyn ve BAE, Kudüs'ün bölünmeden İsrail'in başkenti olarak kabul edildiği Yüzyılın Anlaşması'nı kabul etti. Bununla birlikte, İsrail anlaşma karşılığında Batı Şeria'yı ilhak planını askıya almayı kabul etti.

"SEÇİMDEN SONRA İRAN İLE ANLAŞACAĞIZ"

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarının imza töreni şu anda Beyaz Saray'da yapılıyor.

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Trump, "Doğru zaman geldiğinde Filistin'de bu Barış çemberinin bir üyesi olacak. Seçimden sonra İran ile anlaşacağız. Joe Biden başkan olursa ABD nin sahibi Çin Rusya ve İran olur. Yaklaşık 5 ülkeyle yola koyulduk. 5-6 ülkenin daha çok süratle katılmasını sağlayacağız, halihazırda onlarla görüşüyoruz" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Yunan milletvekili: Lahey’e gidersek Meis'i kaybederizYunan milletvekili: Lahey’e gidersek Meis'i kaybederiz
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
En Çok Okunan Haberler
Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran rapor! Cenin şeklinde...
Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran rapor! Cenin şeklinde...
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! '16 yaşında 100 kiloydum'
Çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! '16 yaşında 100 kiloydum'
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Sırra kadem bastı! PTT memurundan dudak uçuklatan vurgun
Flaş! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı o saatlerde sokağa çıkamayacak
Flaş! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı o saatlerde sokağa çıkamayacak
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Diğer Haberler
Netflix'ten Suudi Arabistan'daki 'Cemal Kaşıkçı' sansürüne ilişkin itiraf
Suudi Arabistan'daki 'Cemal Kaşıkçı' sansürüne ilişkin itiraf
Yunan milletvekili Kammenos'tan Meis itirafı: Lahey’e gidersek kaybederiz
Yunan milletvekili: Lahey’e gidersek Meis'i kaybederiz
Kaybolan telefonunu ormanlık alanda buldu: Galerisinden maymun selfie'leri çıktı
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Trump, 2017'de Esad'a suikast emri vermek istediğini açıkladı
Trump, 2017'de Esad'a suikast emri vermek istediğini açıkladı
Minik Alya'dan geriye düğündeki görüntüleri kaldı
Minik Alya'dan geriye sadece bu görüntüler kaldı
Almanya 1500 sığınmacıyı daha kabul etmeyi planlıyor
Almanya 1500 sığınmacıyı daha kabul etmeyi planlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.