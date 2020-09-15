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Filistin'i yok sayan anlaşma! Trump: Seçimden sonra İran ile anlaşacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2020 20:03 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail'in önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ardından Bahreyn ile vardığı ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmaların imza töreni, Beyaz Saray'da düzenlendi. Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğru zaman geldiğinde Filistin'de bu barış çemberinin bir üyesi olacak. Seçimden sonra İran ile anlaşacağız" dedi.

Filistin'i yok sayan anlaşma! Trump: Seçimden sonra İran ile anlaşacağız

İsrail kurulduğu 1948 yılından bu yana ilk kez bölgesel izolasyondan kurtuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail'in önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ardından Bahreyn ile vardığı ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmaların imza töreni, Beyaz Saray'da düzenlendi.

Anlaşmalar kapsamında, ilk ticari uçuş yapıldı, Suudi Arabistan ilk kez bir İsrail uçağına hava sahasını kullandırdı. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bankları arasında yeni mutabakat zaptı imzalandı.

ABD, ise anlaşma kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 uçakları dahil yeni gelişmiş silahların satışı için yardımcı olacak.

Öte yandan anlaşma, Filistin açısından büyük bir hayal kırıklığı anlamına geliyor. Filistin'e göre Bahreyn ve BAE, Kudüs'ün bölünmeden İsrail'in başkenti olarak kabul edildiği Yüzyılın Anlaşması'nı kabul etti. Bununla birliktr, İsrail anlaşma karşılığında Batı Şeria'yı ilhak planını askıya almayı kabul etti.

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"SEÇİMDEN SONRA İRAN İLE ANLAŞACAĞIZ"

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Trump, "Doğru zaman geldiğinde Filistin'de bu Barış çemberinin bir üyesi olacak. Seçimden sonra İran ile anlaşacağız. Joe Biden başkan olursa ABD nin sahibi Çin Rusya ve İran olur. Yaklaşık 5 ülkeyle yola koyulduk. 5-6 ülkenin daha çok süratle katılmasını sağlayacağız, halihazırda onlarla görüşüyoruz" dedi.

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