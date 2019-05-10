Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA), Filistin halkına destek olmak için "Filistin için Paylaşma Vakti" sloganıyla yeni bir yardım kampanyası başlattı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü illegal yayılmacı politikalara karşı Filistin halkının yanında olmak amacıyla UNRWA ile ortak bir yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Geçen 4 yıl içinde 400’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, 50 binden fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Filistinli Müslümanların İsrail’in her geçen gün dozunu artırdığı şiddet olaylarıyla karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, abluka altındaki Filistin topraklarında yaşayan halkın gıda, eğitim ve sağlık alanlarında Türk milletinden destek beklediği kaydedildi.

Açıklamada, ramazanın paylaşma ayı olduğu hatırlatılarak, ABD’nin Filistin yardımlarını kesmesi sonrasında 5 milyondan fazla Filistinli mülteci ile Gazze’de savunmasız durumdaki 1,7 milyondan fazla Filistinlinin var oluş mücadelesi verdiği vurgulandı.