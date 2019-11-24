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Filistin ile Rum yönetimi arasında Siyasi İstişareler Protokolü imzalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.11.2019 10:12 | Son Güncelleme

FİLİSTİN Dışişleri Bakanı Riad Al Malki, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Filistin ile Rum yönetimi arasında Siyasi İstişareler Protokolü imzalandı

Sefa KARAHASAN, (DHA)- FİLİSTİN Dışişleri Bakanı Riad Al Malki, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi. Malki'nin ziyaretinde Güney Kıbrıs ve Filistin arasında Siyasi İstişare Protokolü imzalandı. Malki, Rum Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.
Hristodulidis ile Malki görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, Siyasi İstişareler Protokolü de imzalandı. Bunun yanında iki ülkenin ticaret odaları arasında ortak müteşebbis konsey oluşturulmasına yönelik anlaşma da imzalandı.
ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ ELE ALINDI
Filistinli Bakan Malki, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris tarafından da kabul edildi. Rum medyasının aktardığına göre görüşmede Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Filistin üçlü işbirliği ile Rum Meclisi ile Filistin Meclisi arasındaki işbirliği ele alındı.
Malki, temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da kabul edildi. Malki ile Anastasiadis görüşmesine dair detay verilmedi.

Filistin ile Rum yönetimi arasında Siyasi İstişareler Protokolü imzalandı

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