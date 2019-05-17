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Filistin İnsan Hakları Kurumu'ndan Anadolu Ajansı'na dayanışma mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:30 | Son Güncelleme

Filistin İnsan Hakları Kurumu'ndan Anadolu Ajansı'na dayanışma mektubu

İSTANBUL (AA) - Filistin İnsan Hakları Kurumu (ŞAHİD), İsrail savaş uçaklarının, Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı hedef almasını kınadı.

ŞAHİD'den AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Şenol Kazancı'ya gönderilen mektupta, "ŞAHİD, işgalci İsrail’in savaş uçaklarının, Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki ofisinin bulunduğu binayı hedef almasını kınıyor." ifadesine yer verildi.

AA ile dayanışma içinde olunduğu belirtilen mektupta, ŞAHİD'in, İsrail’in işlediği bu suçla ilgili yürütülecek her türlü yasal çabalara katılmaya hazır olduğu kaydedildi.

Filistinlilerin durumuyla ilgilenen bir insan hakları kuruluşu olan ŞAHİD'in merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunuyor.

İsrail ordusu, 4 Mayıs Cumartesi günü, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki AA'nın ofisinin de bulunduğu binaya en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İnsan Hakları Kurumu (ŞAHİD)

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