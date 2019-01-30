Filistin İslami Kurtuluş Hareketi Lideri tekrar ev hapsine çarptırıldı

İsrail Sulh Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Kurtuluş Hareketi Lideri Raid Salah’ı 6 ay ev hapsine çarptırdı.
İsrail Sulh Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Kurtuluş Hareketi Lideri Raid Salah’ın, Umm El Fahm’da 6 ay boyunca ev hapsine alınmasına hükmetti. Salah’ın avukatı Halid Zbarka yaptığı açıklamada, “Mahkeme sadece ev hapsine yetinmeyerek, müvekkilimin basına mülakat vermesini de yasakladı” dedi.
İsrail hapishanelerinde bir yıl kadar alıkonulduktan sonra Salah, geçtiğimiz Temmuz ayında şartlı tahliye edilerek Kefr Kanna’da ev hapsinde tutulmuştu.
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