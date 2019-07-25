Filistin, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldı

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alındığını duyurdu.

Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde yer alan Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Devlet Başkanı Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alındığını ve bu kararın yürürlüğe konulması için bir mekanizmanın oluşturulacağını söyledi.

Uluslararası topluma "İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi’ndeki yıkımları başta olmak üzere Filistin topraklarındaki ihlallerini durdurması için derhal harekete geçme" çağrısı yapan Abbas şunları söyledi:

"Bizim halkımız haklarına kavuşmadığı sürece bölgede ve dünyada ne barış ne güvenlik ne de istikrar hakim olacaktır. Zaman uzasa da kısalsa da iğrenç işgal devleti çökecek ve kadim devletimiz bağımsızlığına kavuşacaktır."

FKÖ’ye bağlı Filistin Merkez Konseyi, Ekim 2018’deki 30. dönem toplantısında da Filistin devletini tanıyıncaya kadar "İsrail’i tanıma" kararını askıya almıştı.