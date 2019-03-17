Filistin, İsrail mahkemesinin Rahmet Kapısı'nı kapatma kararını kınadı

Filistin yönetimi, İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Hukuk Mahkemesinin, Rahmet Kapısı'na ilişkin dava sonuçlanıncaya kadar söz konusu kapının geçici olarak kapatılması yönündeki kararını kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan ve resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan yazılı açıklamada, söz konusu karar kınanarak, bunun hükümsüz ve yasa dışı olduğu ifade edildi.

Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'ün 1967'de işgal edilen topraklar içinde yer aldığına ve bu bölgenin İsrail yargısına tabi olmadığına değinilen açıklamada, bu kararın sonuçlarından ve Rahmet Kapısı'nın önemli bir kısmını oluşturduğu Mescid-i Aksa'nın hukuki ve tarihi statüsüne verilecek herhangi bir zarardan İsrail makamlarının sorumlu olduğu vurgulandı.

İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Hukuk Mahkemesi bugün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'nın geçici olarak kapatılması yönünde karar vermişti. Mahkeme ayrıca, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden Rahmet Kapısı'na ilişkin davaya en geç 60 gün içerisinde cevap verilmesini istemişti.