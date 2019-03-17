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Filistin, İsrail mahkemesinin Rahmet Kapısı'nı kapatma kararını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 23:25 | Son Güncelleme

Filistin, İsrail mahkemesinin Rahmet Kapısı'nı kapatma kararını kınadı

Filistin yönetimi, İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Hukuk Mahkemesinin, Rahmet Kapısı'na ilişkin dava sonuçlanıncaya kadar söz konusu kapının geçici olarak kapatılması yönündeki kararını kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan ve resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan yazılı açıklamada, söz konusu karar kınanarak, bunun hükümsüz ve yasa dışı olduğu ifade edildi.

Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'ün 1967'de işgal edilen topraklar içinde yer aldığına ve bu bölgenin İsrail yargısına tabi olmadığına değinilen açıklamada, bu kararın sonuçlarından ve Rahmet Kapısı'nın önemli bir kısmını oluşturduğu Mescid-i Aksa'nın hukuki ve tarihi statüsüne verilecek herhangi bir zarardan İsrail makamlarının sorumlu olduğu vurgulandı.

İsrail'e bağlı Kudüs Sulh Hukuk Mahkemesi bugün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'nın geçici olarak kapatılması yönünde karar vermişti. Mahkeme ayrıca, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden Rahmet Kapısı'na ilişkin davaya en geç 60 gün içerisinde cevap verilmesini istemişti.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

- Rahmet Kapısı

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dış tarafı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat'ta zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından Filistinliler 16 yıl aradan sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

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Filistin israil

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