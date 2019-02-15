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Filistin İsrail'i Körfez'e bağlayacak demir yolu projesine katılmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 20:45 | Son Güncelleme

Filistin İsrail'i Körfez'e bağlayacak demir yolu projesine katılmayacak

RAMALLAH (AA) – Filistin yönetimi, İsrail tarafından kendilerine yapılan "Hayfa'dan Dubai'ye demir yolu projesine katılma" teklifini reddettiğini duyurdu.

Filistin ile İsrail hükümetleri arasındaki koordinasyonu sağlayan Filistin Sivil İşler Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medyadaki resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Cenin'den Hayfa'ya, oradan da birçok Arap başkentlerine uzanacak demir yolu projesine katılmamız için bize teklifte bulundu. Biz ise bu teklifi kesin bir dille reddettik." ifadelerini kullandı.

"Bir parça ekmek, vatanın özgürlüğünün bedeli olamaz." diyen Şeyh, İsrail işgali sonlanmadan normalleşmeyi de işgali derinleştirecek ekonomik çözümleri de kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Filistinliler, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, sınırlı ekonomik çözümleri reddediyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

- Hayfa’dan Dubai’ye demir yolu projesi

İsrail, Hayfa'dan Dubai'ye uzanacak bir demir yolu projesiyle Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden ülkesini Körfez'e bağlamayı planlıyor.

İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Kasım 2018’de Umman'ın başkenti Muskat'ta düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansında, ülkesinin "Barış Demir Yolu" adını verdiği projesini tanıtmıştı.

Katz, yeni demir yolu ağının Hürmüz ve Babu'l Mendeb boğazlarındaki İran otoritesine karşı alternatif bir güzergah oluşturacağını öne sürmüştü.

Ürdün dışında söz konusu demir yolunun geçeceği Arap ülkelerinin İsrail'le diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

Proje İsrail'le normalleşme sürecinin önemli somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Filistinli yetkililer, işgal son bulana ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar Arap ülkelerinin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini istemiyor.

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