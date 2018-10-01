Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yıllık yayımlanan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporuna İsrail’in, "çocuk haklarını çiğneyen devlet" olarak tanınmasını istedi.

Ureykat, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği "Filistinli çocukların İsrail tarafından hedef alınması" konusunu ele alan mektubunda, Filistinli çocukları öldürmesi ve keskin nişancılar tarafından doğrudan hedef alması nedeniyle İsrail'in BM'nin yıllık "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporuna "çocuk haklarını ihlal eden bir devlet olarak eklenmesi" talebinde bulundu.

İsrail'in uluslararası birçok sözleşmeyi ihlal ettiğini belirten Ureykat, Guterres'e hitaben mektupta, "Bilginiz üzere, İsrail, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi dahil, diğer birçok anlaşmada olduğu gibi, 4'üncü Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini açık şekilde ihlal ettiğini ve bunu sürdürdüğünü gösteren deliller var." ifadelerine yer verdi.

Ureykat, İsrail ordusundaki keskin nişancıların Gazze sınırında geçen cuma barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere ateş açması sonucu, aralarında 12 ve 14 yaşlarında iki çocuğun, İsrail ordusundan yüzlerce metre uzaktayken öldürüldüğüne işaret etti.