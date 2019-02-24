Filistin İsrail'in Mescid-i Aksa yetkililerini gözaltına almasını kınadı

Filistin hükümeti, İsrail polisinin Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile eski Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ın gözaltına alınmasını kınadı.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Selheb ve Bureykat'ı gözaltına almasını kınadı.

Mahmud, "Gözaltı hamleleri ve Kudüs'teki dini mercilere yönelik saldırılar gerilimi yükseltti. Kentte ve işgal altındaki Filistin'in tamamında endişeye neden oldu. Bu yapılanlar uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesidir." ifadesini kullandı.

Bölgedeki durumun sürekli daha kötüye gittiğini ve bundan İsrail'in sorumlu olduğunu belirten Mahmud, uluslararası topluma, gözaltına alınanların serbest bırakılması ve İsrail'in gerilimi yükseltme girişimlerinin durdurulması için müdahil olması çağrısında bulundu.

İsrail polisi, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ı bu sabah gözaltına almıştı.

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin 17 Şubat pazar günü, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.