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Filistin İsrail'in Mescid-i Aksa'yı açmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 23:53 | Son Güncelleme

Filistin İsrail'in Mescid-i Aksa'yı açmasını istedi

RAMALLAH (AA) - Filistin, İsrail'in, "durumun kontrolden çıkacak kadar kötüleşmemesi için" Mescid-i Aksa'yı açmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanlığının yazılı açıklamasında, söz konu tehlikeli ve kabul edilemez adımları durdurma konusundaki tüm sorumluluğun İsrail hükümetine ait olduğu belirtilirken, bu adımların istenmeyen sonuçlara yol açacak tehlikeyi tırmandırdığı vurgulandı.

Mescid-i Aksa’nın temellerini tehlikeye sokan tüm kazıların durdurulması gerektiği, Mescid-i Aksa’nın tarihi ve dini durumunu değiştirmek için atılacak her adımın durumun daha da kötüye gitmesine yol açacağı aktarılırken, "Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir. Bunlar olmadan ne barış ne de güvenlik olabilir." ifadelerine yer verildi.

İsrail polisi, bugünkü bıçaklı saldırı girişimi olayı üzerine ikindi namazından sonra Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapatmıştı. İsrail polisinin Harem-i Şerif’i Müslümanların ibadetine kapatması üzerine, yüzlerce Filistinli akşam namazını Mescid-i Aksa’nın Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda eda etmiş ancak, yatsı namazını yine bu kapıda kılmak isteyen göstericiler, İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

İsrail polisleri, son bir ay içinde iki defa Mescid-i Aksa’yı boşaltarak kapılarını Müslümanların ibadetine kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Mescid-i Aksa

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