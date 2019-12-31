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  4. Filistin İstatistik Merkezi: Dünya genelinde 13 milyondan fazla Filistinli yaşıyor

Filistin İstatistik Merkezi: Dünya genelinde 13 milyondan fazla Filistinli yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 20:54 | Son Güncelleme

Filistin İstatistik Merkezi: Dünya genelinde 13 milyondan fazla Filistinli yaşıyor

Filistin İstatistik Merkezi, 2019 yılı itibarıyla dünya genelindeki Filistinli sayısının 13 milyon 350 bin olduğunu açıkladı.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 2 milyon 19 bin, Batı Şeria'da ise 3 milyon 20 bin Filistinlinin yaşadığı belirtildi.

Filistinlilerin yüzde 42'sinin 1948 yılında yaşadıkları şehir ve köylerden göçe zorlandığı hatırlatılan açıklamada, bir milyon 597 bininin ise İsrail'de yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 5 milyon 986 bin Filistinlinin Arap ülkelerinde yaşadığı, 727 bin Filistinlinin de diğer ülkelerde ikamet ettiği aktarıldı.

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Filistin Filistin Merkez İstatistik Bürosu Gazze Şeridi

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