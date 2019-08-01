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Filistin, İsviçre ve Hollanda'nın UNRWA kararını üzüntüyle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 22:36 | Son Güncelleme

Filistin, İsviçre ve Hollanda'nın UNRWA kararını üzüntüyle karşıladı

Filistin yönetimi, İsviçre ve Hollanda'nın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptıkları yardımları askıya almasını üzüntüyle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda ve İsviçre'nin UNRWA'daki "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerine söz konusu kuruluşa yönelik finansal yardımları askıya almasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

BM tarafından iddialar hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğüne işaret edilen açıklamada, UNRWA'ya yapılan yardımların siyasileştirilmemesi talebinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca UNRWA'ya kayıtlı milyonlarca Filistinli mültecinin "korunma ve gelişimleri" için önemli olan bu tür yardımlardan mahrum edilmemeleri çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler, UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerine bugün soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Hollanda ve İsviçre, iddiaların basına yansımasının ardından dün kuruluşa yaptıkları finansal yardımları askıya almıştı.

ABD'nin Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

UNRWA, Filistinli mültecilere yardım amacıyla 1949'da kuruldu. UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor. Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'da da Filistinli mülteciler bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsviçre ve Hollanda UNRWA

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