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Filistin Kadın İşleri Bakanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 16:31 | Son Güncelleme

Filistin Kadın İşleri Bakanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Hamad, haber kategorisinde Filistinli fotoğrafçı Hassan el-Ceddi'nin 6 Eylül'de Gazze Şeridin'deki el-Burey Mülteci Kampı yakınlarında Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında çektiği fotoğrafı seçti.

Bu fotoğrafı işgale karşı direniş ve Filistin topraklarını savunmayı yansıttığı için seçtiğini ifade eden Hamad, yaşam kategorisinde Halif Fidan'ın Şanlıurfa'da çektiği fotoğrafa, spor kategorisinde ise Durmuş Genç'in Muğla'da çektiği rafting fotoğrafına oy verdi.

Hamad oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Fotoğraf bizim işgal yüzünden çektiğimiz acıları yansıtıyor. Bu çok önemli bir görev. Bu da bizi bu dünyada bir ülke olarak küresel sistemin bir parçası kılıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin kadın işleri

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