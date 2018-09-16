RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik açıklamalarını, "Washington yönetiminin uluslararası hukuku skandal ihlali" olarak nitelendirdi.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde FKÖ İcra Komitesi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin, İsrail'in savaş suçlarına destek vermesi, UCM'yi ve UCM başsavcısını tehdit etmesi, uluslararası hukukun ve uluslararası meşruiyetin skandal ihlallerindendir." denildi.

Uluslararası toplumdan, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) bütçe açığının kapatılması istenen açıklamada, Filistinli mülteciler sorunu tüm yönleriyle çözülene kadar BM Genel Kurulu tarafından yetkilendirilen UNRWA'nın görevlerini yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, geçen pazartesi yaptığı açıklamada, UCM'yi, ABD'nin egemenliğini ve çıkarlarını tehdit etmekle suçlayarak, "ABD, UCM ile iş birliği yapmayacaktır. UCM'ye destek olmayacağız. İçerisinde yer almayacağız. UCM'yi kendi içinde ölmesi için bırakacağız. Nasıl olsa almış olduğu karar ve girişimlerle UCM bizim için zaten ölüdür." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bolton açıklamasında, "11 Eylül'ün arifesi bugün ve ABD Başkanı adına şu mesajı vermek isterim ki ne pahasına olursa olsun kendi halkımızı ve müttefiklerimizi, bu adil olmayan ve yasa dışı olan mahkemenin kararlarına karşı koruyacağız." ifadesini kullanmıştı.

Bolton'ın UCM kararını açıklamasından saatler önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki FKÖ ofisini kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

