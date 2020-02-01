HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Filistin Lideri Abbas ABD ve İsrail’le İlişkileri Kesti

Filistin Lideri Abbas ABD ve İsrail’le İlişkileri Kesti

01.02.2020 20:19 | Son Güncelleme

Filistin lideri Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Barış Planı’nı açıklaması sonrası İsrail ile tüm ilişkileri kesme kararı aldı. Abbas ayrıca ABD ile de güvenlik dahil tüm ilişkileri dondurduğunu açıkladı.

Filistin Lideri Abbas ABD ve İsrail’le İlişkileri Kesti

Filistin lideri Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Barış Planı’nı açıklaması sonrası İsrail ile tüm ilişkileri kesme kararı aldı. Abbas ayrıca ABD ile de güvenlik dahil tüm ilişkileri dondurduğunu açıkladı.

Arap Birliği’nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki olağanüstü toplantısında konuşan Mahmud Abbas, ‘’İsrail tarafını bilgilendirdik. Kendileriyle ve ABD ile güvenlik ilişkileri dahil hiçbir bağımız olmayacak’’ dedi.

Abbas ayrıca, planı ABD Başkanı ile görüşmeyi reddettiğini de kaydetti ve ‘’Trump benle telefonda görüşmek istedi ama ‘hayır’ dedim. Bana bir mektup göndermek istedi. Onu da geri çevirdim’’ diye konuştu.

Filistin lideri, Kudüs'ü satan veya Kudüs'ten vazgeçen biri olarak tarihte yer almayacağını vurguladı.

Arap Birliği Trump'ın planını reddetti

Arap Birliği de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını tamamen reddettiklerini ve dikkate almayacaklarını duyurdu.

Filistin yönetiminin çağrısıyla Dışişleri bakanları düzeyinde toplanan Arap Birliği’nin kapanış bildirisinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının adil ve kapsamlı bir barışın tesisine uygun olmadığı, bu nedenle uygulanmasında ABD ile işbirliği yapmayacakları yer aldı.

Bildiride planın, Kudüs’in statüsü, Golan Tepeleri, Yahudi yerleşim birimleri ve Filistinli mülteciler sorunuyla ilgili uluslararası hukuka aykırı maddeler içerdiği savunuldu ve Arap Birliği bu plana tamamen karşıdır ve bu planı hiçbir şekilde dikkate almayacaktır" ifadesi yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
Türk bayrağı yırtan Yunan vekile: O parmakları kırarızTürk bayrağı yırtan Yunan vekile: O parmakları kırarız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs - Hong Kong'da binlerce hastane çalışanı, Çin sınırı kapatılmayınca grev kararı aldı

Koronavirüs - Hong Kong'da binlerce hastane çalışanı, Çin sınırı kapatılmayınca grev kararı aldı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini Allavi'ye verdi

Irak'ta hükümeti kurma görevi Allavi'nin!

Türk bayrağı yırtan Yunan vekile bir tepki de Azerbaycan’dan: O parmakları kırarız

Türk bayrağı yırtan Yunan vekile: O parmakları kırarız

Kiev'de polis cami girişinde kimlik kontrolü yaptı! Gözaltılar var

Kiev'de polis cami girişinde kimlik kontrolü yaptı!

Apple'dan son dakika Çin kararı! Tüm mağazalarını kapatıyor

Apple'dan flaş Çin kararı! Tüm mağazalarını kapatıyor

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.