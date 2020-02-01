Filistin Lideri Abbas ABD ve İsrail’le İlişkileri Kesti

Filistin lideri Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Barış Planı’nı açıklaması sonrası İsrail ile tüm ilişkileri kesme kararı aldı. Abbas ayrıca ABD ile de güvenlik dahil tüm ilişkileri dondurduğunu açıkladı.

Arap Birliği’nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki olağanüstü toplantısında konuşan Mahmud Abbas, ‘’İsrail tarafını bilgilendirdik. Kendileriyle ve ABD ile güvenlik ilişkileri dahil hiçbir bağımız olmayacak’’ dedi.

Abbas ayrıca, planı ABD Başkanı ile görüşmeyi reddettiğini de kaydetti ve ‘’Trump benle telefonda görüşmek istedi ama ‘hayır’ dedim. Bana bir mektup göndermek istedi. Onu da geri çevirdim’’ diye konuştu.

Filistin lideri, Kudüs'ü satan veya Kudüs'ten vazgeçen biri olarak tarihte yer almayacağını vurguladı.

Arap Birliği Trump'ın planını reddetti

Arap Birliği de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını tamamen reddettiklerini ve dikkate almayacaklarını duyurdu.

Filistin yönetiminin çağrısıyla Dışişleri bakanları düzeyinde toplanan Arap Birliği’nin kapanış bildirisinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının adil ve kapsamlı bir barışın tesisine uygun olmadığı, bu nedenle uygulanmasında ABD ile işbirliği yapmayacakları yer aldı.

Bildiride planın, Kudüs’in statüsü, Golan Tepeleri, Yahudi yerleşim birimleri ve Filistinli mülteciler sorunuyla ilgili uluslararası hukuka aykırı maddeler içerdiği savunuldu ve Arap Birliği bu plana tamamen karşıdır ve bu planı hiçbir şekilde dikkate almayacaktır" ifadesi yer aldı.

