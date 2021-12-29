Filistin Lideri Abbas Yıllar Sonra İsrail'e Gitti

Filistin lideri Mahmut Abbas, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’la biraraya geldi. Görüşme, Gantz’ın konutunda gerçekleşti. İkilinin güvenlik ve ekonomi konularını görüştükleri açıklandı.

Filistin ve İsrail arasındaki nadir doğrudan temaslardan biri yaşandı ve Abbas’la Gantz, İsrail’de biraraya geldiler. Bu Abbas’ın on yılı aşkın bir süredir İsrail tarafına yaptığı ilk ziyaret oldu.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Filistinli işadamlarının İsrail’e giriş çıkışlarını kolaylaştırmak üzere karşılıklı güvene dayalı önlemler üzerinde durulduğu ifade edildi.

Abbas ve Gantz, son olarak Ağustos ayında işgal atındaki Batı Şeria’da biraraya gelmişlerdi. İsrail Savunma Bakanı Gantz, görüşmeye ilişkin olarak resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 2014 yılında çöken barış görüşmeleri sürecine herhangi bir atıfta bulunmadı. Gantz mesajında, ekonomik ve güvenlik konularında işbirliği konularını masaya yatırdıklarını açıklamakla yetindi.

Filistin Savunma Bakanlığı, Gantz’ın 6 bin kadar Batı Şerialı’nın seyahat kurallarının gevşetilmesi konusunda onay verdiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca 3 bin 500 civarında Gazze sakininin de oturum belgelerini alabilmesi konusunda uzlaşı sağlandığı ifade edildi.

Hamas örgütüyse Abba ve Gantz arasındaki görüşmeyi eleştirdi. Hamas Sözcüsü Hazım Kassam yaptığı açıklamada, görüşmenin Filistin’deki siyasi ayrımı derinleştirdiğini ve İsrail’in işgalini cesaretlendirdiğini savundu.

