Filistin lideri Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra yapılacak seçimlerin ertelendiğini açıkladı

Mahmud Abbas, işgal altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin'de Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan Hamas ile Batı Şeria'yı yöneten Fetih, 2006'dan bu yana ilk genel seçimlerin düzenlenmesi için geçtiğimiz Eylül ayında anlaşmıştı.

Filistin Anayasası'na göre 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak 2006 yılından bu yana seçim yapılamıyor.

Hamas'tan tepki

Aralarında Hamas'ın da aralarında bulunduğu bazı Filistinli gruplar, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın seçimleri erteleme kararını kabul etmediklerini açıkladı.

Hamas bir açıklama yayımlayarak, Abbas'ın kararının "halk tarafından desteklenmediğini" belirtti ve kararı "darbe" olarak niteledi.

Seçimlerin ertelenmesine yönelik hiçbir girişimi kabul etmeyeceğini söyleyen Hamas, Doğu Kudüs olmadan seçim yapılmasının da "kabul edilemez" olduğunu savundu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de yaptığı yazılı açıklamada, "Seçimlerin Filistin halkının kendi kaderini tayin mekanizmalarından biri olduğunu" ifade ederek karara itiraz etti.

Abbas'ın açıklamasının ardından Ramallah sokaklarında toplanan eylemciler, seçimlerin planlanan tarihte yapılmasını talep etti.