Filistin Merkez Konseyi 29. dönem toplantısı başladı

RAMALLAH (AA) – Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin 29. dönem çalışma toplantısı başladı.

Filistin Merkez Konseyinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanlık Sarayı’nda başlayan 29. Dönem toplantısının açılış konuşmasını Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yapması bekleniyor.

Aralarında FKÖ bünyesinde bulunan 5 farklı Filistinli grup ise toplantıyı boykot etti.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, konseyin Filistin’in İsrail ile olan siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkilerini masaya yatıracağını belirterek, İsrail’le yapılan bu anlaşmalardan aşamalı olarak çekilme yollarını tartışacağını ifade etti.

Ebu Yusuf, konseyin gündeminde ayrıca İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilerin sınırlandırılmasına ilişkin daha önce alınmış kararların uygulanması, İsrail’in hesap vermesi için uluslararası mahkemelere başvurma ve Filistin halk direnişinin desteklenme yollarının da bulunduğunu kaydetti.