Filistin Merkez Konseyi 29. dönem toplantısı başladı

RAMALLAH (AA) – Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin 29. dönem çalışma toplantısı başladı.
Filistin Merkez Konseyinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanlık Sarayı’nda başlayan 29. Dönem toplantısının açılış konuşmasını Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yapması bekleniyor.
Aralarında FKÖ bünyesinde bulunan 5 farklı Filistinli grup ise toplantıyı boykot etti.
FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf AA muhabirine yaptığı açıklamada, konseyin Filistin’in İsrail ile olan siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkilerini masaya yatıracağını belirterek, İsrail’le yapılan bu anlaşmalardan aşamalı olarak çekilme yollarını tartışacağını ifade etti.
Ebu Yusuf, konseyin gündeminde ayrıca İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilerin sınırlandırılmasına ilişkin daha önce alınmış kararların uygulanması, İsrail’in hesap vermesi için uluslararası mahkemelere başvurma ve Filistin halk direnişinin desteklenme yollarının da bulunduğunu kaydetti.
Filistin Merkez Konseyi’nin 29. dönem toplantısını, başta Hamas ve Filistin İslami Cihad hareketleri olmak üzere, FKÖ bünyesinden bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Demokratik Kurtuluş Cephesi (FHDKC) ile Filistin Ulusal Girişimi boykot ediyor.
Filistin Merkez Konseyinin 28. dönem çalışmaları son olarak 2017'de "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla Ramallah kentinde yapılmıştı.
FKÖ Ulusal Konseyi bünyesinden çıkan daimi bir heyet olan Filistin Merkez Konseyi, Filistin halkını temsil eden en yüksek yasama organı olarak kabul ediliyor.
Arap Birliğinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2002'de düzenlediği zirvede, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması, Filistinli mültecilerin sorununa adil çözüm bulunması, İsrail'in, Suriye'de Golan Tepeleri ile Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi, karşılığında da Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması ve ilişkilerini normalleştirmesini" öngören Arap Barış Planı kabul edilmişti.
İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.
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