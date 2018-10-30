Filistin Merkez Konseyi İsrail'i tanımayı askıya aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi 30. dönem toplantısında, Tel Aviv yönetimi Filistin devletini tanıyıncaya kadar İsrail’i tanıma kararını askıya aldı.

Söz konusu kararın, hayata geçirebilmesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve FKÖ Yürütme Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dün "Han el-Ahmer ve İlkeleri Savunma" gündemiyle toplanan FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyinin, toplantının son gününde Tel Aviv rejimi Filistin'i devlet olarak tanıyıncaya kadar İsrail'i tanıma kararını askıya aldığı belirtildi.

Filistin Merkez Konseyi, FKÖ ile Filistin yönetiminin, Tel Aviv'in, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıyıncaya kadar İsrail'i tanımaları ve İsrail ile yapılan tüm anlaşmalara bağımlı kalma yükümlülüğünü sona erdirdi.

- Kararları uygulama yetkisi Abbas ve FKÖ Yürütme Konseyinde

Konseyin sonuç bildirgesinde, bu kararın, "İsrail'in imzalanan anlaşmalar ve müteakip yükümlülükleri yerine getirmemeyi sürdürmesi ve geçiş evresinin artık mevcut olmadığı dikkate alınarak" verildiğine vurgu yaptı.