Filistin meselesi Arap ülkeleri nezdinde ivme mi kaybediyor?

SERDAR BİTMEZ - ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planının ardından Arap liderlerinin tutumları, Filistin meselesini öncelik almaktan meseleleri arasında yer almadığı yorumlarını gündeme getirdi. Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Trump'ın Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceği, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia ettiği toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de hazır bulundu. Üst düzey Arap yetkililerin, sözde barış planının ardından yaptıkları açıklamalar, önceki söylemlerine göre farklılıklar barındırıyor. Arap devletlerinin Filistin meselesine ilişkin tutumlarında sergiledikleri hassasiyet ve güçlü dayanışma, artık görülmüyor. Toplantının ardından Arap ülkelerinin, sözde barış planı karşısındaki açıklamaları açık bir eleştiriden yoksundu. Hatta bazı ülkeler, planı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Filistin-İsrail müzakerelerinin başlaması çağrısında bulundu.

Söz konusu planı, "yüzyılın karanlığı" olarak nitelendirmesi göz önüne alındığında, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in tutumu bu durumda istisna tutulabilir. Liderlerin tutumlarına rağmen Arap halkları, kısıtlanan protestolarının gölgesinde sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla "Yüzyılın Anlaşması" planını reddeden tavırlarını net bir şekilde ifade ediyor. - "Yokluk hali" Katarlı yazar Abdulaziz bin Muhammed el-Hatır, söz konusu planı, "Arap varlığını sonlandıran bir yokluk hali" olarak niteledi. "Bugün siyaset sahnesinde artık gerçek ve etkin bir Arap varlığı yok. Hatta mevcut Arap rejimleri düzeyinde bir irade bile yok." diyen Hatır, bu anlaşma karşısındaki resmi tutumların adeta tarihin ve Arap-Filistin meselesi uğruna şehit olanların ruhları karşısında utanç verici olduğunu söyledi. Hatır, artık Arap rejimlerine güven duyulamacağını ancak Arap halklarına ve onların planlar karşısındaki mücadelesine güvenildiğini aktardı. Bu rejimlerin, "Siyonizm'in derin projesi ve boyutlarını algılayamadığını, takındıkları durağan tutumla değişimden kaçabileceklerini düşündüklerini" ifade eden Hatır, "Tarihi gerçekler, onur ve saygınlıktan vazgeçilmemesi, ilkelerin kurban edilmemesi ve bunların dışında mücadele edilmemesi gerektiğini söylüyor." dedi.

Hatır, karşı çıkma ve mücadelenin yaşayan Arap kültürünün bir parçası olduğunu ve söz konusu rejimlerin, halklarının verdiği mücadele neticesinde, kendi kendilerini imha edeceklerini savundu. - "Siyasi şizofreni" Washington'daki George Mason Üniversitesi'nde Uluslararası Çatışma Çözümü Profesörü Muhammed eş-Şarkavi de, planın "siyasi şizofreni" içerdiğini belirtti. Şarkavi, sözde barış planının sadece, İsrail'in aşırı sağına hizmet etme ve İsrail'de sıkıntılı bir süreçten geçen Netanyahu ve partisi Likud'a bu kritik aşamada destek verme çabası olduğunu vurguladı. "Trump'ın yaptığı, söylediklerinin aksine pratikte iki devletli çözüm fikrini yok etmek." diyen Şarkavi, ABD Başkanı'nın, tam egemen bir devlet değil de İsrail'in kontrolü altındaki Filistin topluluklarından bahsettiğini dile getirdi. - Ürdün Vadisi meselesi Şarkavi, Trump'ın kriz yönetirken başka bir problem çıkarmasına alışıldığını söyleyerek, Yüzyılın Anlaşması planını detaylarıyla açıkladığında Ürdün Vadisi'ni İsrail'e açmak için, yeni bir sorun cephesi oluşturduğuna dikkati çekti.