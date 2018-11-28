"Filistin meselesi Ortadoğu'daki istikrarın anahtarı"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetlerinin, bölgedeki iki devletli çözüm önünde gerçek bir engel olduğunu belirtti.

Ürdün Kralı Abdullah, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Devredilemez Haklarının İcra Komitesi Başkanı Cheikh Niang'a gönderdiği mesajda, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinin barış görüşmeleri üzerindeki yansımalarına değindi.

İsrail'in kabul edilemez ve kınanan Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerinin, herhangi bir hak ve yükümlülük oluşturmadığına işaret eden Kral Abdullah mesajda, "İsrail'in yerleşim birimi faaliyetleri, iki devletli çözüme ulaşmada gerçek bir engel teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

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Kral Abdullah, bu tür uygulamaların tamamının yasa dışı olduğunu belirterek, Filistin meselesinin, Ortadoğu'daki istikrar ve barışın anahtarı olduğunu vurguladı.

Filistin meselesinin, uluslararası ve bölgesel düzeydeki büyük gelişmelerin gölgesinde, Ortadoğu'daki temel mesele olmaya devam ettiğini aktaran Kral Abdullah, kapsamlı ve kalıcı bir barışın tüm Arap ülkelerinin benimsediği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından desteklenen Arap Barış Girişimi'nde somut hale gelen stratejik bir seçenek olmaya devam ettiğine dikkati çekti.