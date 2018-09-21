Filistin müfredatının uygulanacağı milletlerarası okul açıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, Filistin müfredatının uygulanacağı Özel Jasmıne Milletlerarası Eğitim Kurumları'nın açılışı yapıldı.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, okulun açılışı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ile Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Sabri Saidam'ın katılımıyla gerçekleşti.
Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kısımları bulunan okulda, Katar, Filistin, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere birçok ülkeden çocuklar eğitim görecek. 300 kişilik kapasitesi bulunan okula şimdiye kadar 50 öğrenci kayıt yaptırdı.
Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Sabri Saidam, okulun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye mültecilere kapılarını açtığı için teşekkür ettiğini dile getirerek, Türkiye'de böyle bir okul yapıldığı için gurur duyduğunu anlattı.
Saidam, "Bir rüyamız gerçekleşti. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- "Filistin, Türkiye'de herkesin ortak vicdanıdır"
Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı İbrahim Er ise Filistinli kardeşleriyle hayırlı bir davaya hizmet edecek okulun açılışına tanıklık etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Filistin, Türkiye'de herkesin ortak vicdanıdır. Filistin deyince herkes heyecanlanır. Duygu dünyamız bir başka olur. Filistin ile ilişkilerimiz devletler arası ilişkiler bağlamında değil yürektendir." değerlendirmesini yaptı.
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fayed Mustafa da okulun yapımında katkısı olanlara teşekkür etti.
İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ise bu okulda yetişecek çocukların Filistin davasında iyi yerlere gelmesi dileğinde bulundu.
Açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
MSB'den önemli 'İdlib' açıklaması
Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu
Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Sonuçlarına katlanırsınız
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
Anoreksiya hastası kadın sadece 17 kilo!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum