Filistin müfredatının uygulanacağı milletlerarası okul açıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, Filistin müfredatının uygulanacağı Özel Jasmıne Milletlerarası Eğitim Kurumları'nın açılışı yapıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, okulun açılışı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ile Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Sabri Saidam'ın katılımıyla gerçekleşti.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kısımları bulunan okulda, Katar, Filistin, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere birçok ülkeden çocuklar eğitim görecek. 300 kişilik kapasitesi bulunan okula şimdiye kadar 50 öğrenci kayıt yaptırdı.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Sabri Saidam, okulun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye mültecilere kapılarını açtığı için teşekkür ettiğini dile getirerek, Türkiye'de böyle bir okul yapıldığı için gurur duyduğunu anlattı.

Saidam, "Bir rüyamız gerçekleşti. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Filistin, Türkiye'de herkesin ortak vicdanıdır"

Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı İbrahim Er ise Filistinli kardeşleriyle hayırlı bir davaya hizmet edecek okulun açılışına tanıklık etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Filistin, Türkiye'de herkesin ortak vicdanıdır. Filistin deyince herkes heyecanlanır. Duygu dünyamız bir başka olur. Filistin ile ilişkilerimiz devletler arası ilişkiler bağlamında değil yürektendir." değerlendirmesini yaptı.