"Filistin, Mursi'nin aklında ve kalbindeydi"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'in, Mısır'ın demokratik yöntemle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin her zaman aklında ve kalbinde olduğunu söyledi.

Gazze'de düzenlenen bir programda konuşan Heniyye, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin vefatı nedeniyle ailesine ve Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Konuşmasında darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mursi'nin Filistin ve Gazze'ye desteğinden söz eden Heniyye, "Filistin, Cumhurbaşkanı olmadan önce de Mursi'nin aklında ve kalbindeydi. Düşman İsrail'in 2012 yılındaki Gazze saldırısında Gazze'ye sahip çıktı ve yaşanan gelişmeleri yakından takip etti. Allah kendisine rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri Heniyye, Mursi'nin vefatının ardından eşi Necla Ali Mahmud'u arayarak başsağlığı dileklerini iletmişti.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesi'nden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında hayatını kaybetti.