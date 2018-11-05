RAMALLAH (AA) - Filistin Olimpiyat Komitesi, bazı Arap ülkeleri ile sporcularının, İsrail ile spor alanında normalleşmeye gitmesinden rahatsız ve öfkeli olduğunu açıkladı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arap Gençlik ve Spor Bakanlar Konseyi, Arap Olimpiyat Komiteleri Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslami Dayanışma Oyunları'na, İsrail'le spor alanında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Bazı Arap sporcuların, İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'te düzenlediği gençlik ve spor faaliyetlerine katılarak normalleşme faaliyetine katılmakta tereddüt etmemesi çok çok üzücü. İşgalci İsrail'in sporcularının Abu Dabi ve Doha gibi pek çok Arap ülkesi başkentinde bulunmaları ve bu durumun İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesi maksadıyla kullanılması da üzücü bir durum." ifadelerine yer verilen açıklamada, bu durumdan büyük öfke ve hoşnutsuzluk duyulduğu dile getirildi.

Komite, İsrail, Filistin topraklarını işgale ve özellikle Filistinli sporculara yönelik uluslararası sözleşmeleri ihlal etmeye devam ettiği sürece bu ülkeyle normalleşme sürecine karşı olduklarını belirtti.

