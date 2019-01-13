HABER

Filistin polis merkezine silahlı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 23:52 | Son Güncelleme

Filistin polis merkezine silahlı saldırı: 1 ölü

Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram beldesinde Filistinlilere ait polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Polis Sözcüsü Luey Erzikat yaptığı yazılı açıklamada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin Er-Ram Polis Merkezi'ne ateş açtığını, emniyet güçlerinin de saldırganlara karşılık verdiğini belirtti.

Saldırıda ağır yaralanan Filistinli bir sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Erzikat, emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.

Erzikat, saldırıya ilişkin başka bir bilgi paylaşmadı.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Kar ve tipiye rağmen Kürtçe şarkılar söyleyerek yürüdülerKar ve tipiye rağmen Kürtçe şarkılar söyleyerek yürüdüler
GÜNCELLEME - İzmir'de ördek avına çıkan avcıların kayığı battı: 2 ölüGÜNCELLEME - İzmir'de ördek avına çıkan avcıların kayığı battı: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kudüs Polis Merkezi silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Baby Shower partisi... Kaç kilo aldığını da açıkladı

Baby Shower partisi... Kaç kilo aldığını da açıkladı

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

Feci ölüm! Telefonla konuşması sonu oldu

İzmir'de kayık alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı ve 2 kişi kayıp

Kahreden haber! Ölü ve yaralılar var

Palu ailesi olayında flaş gelişme! 6 kişi tutuklandı

Palu ailesine tutuklama şoku! Cezaevine gönderildiler

Törene damga vuran diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın renkli görüntüleri! Kızak kaydı, kartopu oynadı

Kızak kaydı, kartopu oynadı! Eski Bakan alkış topladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.