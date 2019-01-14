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Filistin Radyo ve Televizyon Kurumu Şam’da ofis açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 18:52 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Bakanı Assaf: - “Suriye, Filistin halkına ve davasına kucak açtı ve bir gün olsun destekten geri durmadı. Filistin televizyonunun ofisinin açılması da Suriye-Filistin ilişkilerinin güçlendirilmesi için bir köprü görevi görecektir.” - “Biz Suriye topraklarında yaşananları ve Suriye’deki Filistinli mültecilerin durumunu ekrana taşımak için buradayız.”

RAMALLAH (AA) – Filistin Radyo ve Televizyon Kurumu, Suriye’nin başkenti Şam’da ofis açtı.

Suriye’nin başkenti Şam’da Filistin Radyo ve Televizyon Kurumu’nun açılışı için düzenlenen törene, Filistin’in resmi basınından sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Assaf, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi üyeleri, Fetih Hareketi Merkez Konsey üyeleri, Filistinli grup liderleri ile diğer ülke büyükelçileri katıldı.

Törene ayrıca, Suriye Enformasyon Bakanlığı temsilcileri ile Suriyeli sanatçılar da katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Filistin Devlet Bakanı Assaf, “Suriye, Filistin halkına ve davasına kucak açtı ve bir gün olsun destekten geri durmadı. Filistin televizyonunun ofisinin açılması da Suriye-Filistin ilişkilerinin güçlendirilmesi için bir köprü görevi görecektir.” dedi.

Filistin Radyo ve Televizyon Kurumu’nun “Filistin’i dünyaya duyurma ve dünyayı Filistin’le buluşturma” planı çerçevesinde birçok Arap başkentinde ofis açtığını hatırlatan Assaf, “Biz Suriye topraklarında yaşananları ve Suriye’deki Filistinli mültecilerin durumunu ekrana taşımak için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Filistin Yönetimi, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011’de diğer bazı Arap ülkeleri gibi Suriye rejimiyle ilişkilerini kesmemişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da birçok defa Suriye’de yaşananların siyasi yollarla çözülmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve Filistinli mültecilerin durumunu görüşmek üzere Suriye’ye resmi heyetler göndermişti.

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Filistin Filistin Radyo ve Televizyon Kurulu Suriye

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