"Filistin sadece vatan değil aynı zamanda kimlik ve din mücadelesidir"

Filistin'in Tahran Büyükelçisi Salah Zavavi, Filistin davasının sadece vatan değil aynı zamanda kimlik ve din mücadelesi olduğunu söyledi.

Nekbe'nin 71. yılı münasebetiyle Tahran'daki elçilik binasında basın toplantısı düzenleyen Zavavi, Filistin'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsra ve Miraç hadisesinin Kudüs'te gerçekleştiğine, İslam aleminin üçüncü harem-i şerifi Mescid-i Aksa'nın ve çok sayıda sahabe mezarının yine bu kutsal şehirde bulunduğuna işaret eden Zavavi, "Filistin davası sadece vatan mücadelesi değildir, aynı zamanda bir kimlik ve din mücadelesidir." dedi.

- "Bir zamanlar tek bir devletimiz (Osmanlı) vardı ve şimdi ondan yoksunuz"

Nekbe'nin Filistin'in kaybedildiği ve Filistin toprakları üzerinde İsrail'in devletini kurduğu gün olduğunu belirten Zavavi, şunları kaydetti:

"Filistin meselesinin hakikatini anlamak istiyorsak şunu söylemeliyiz; bir zamanlar tek bir devletimiz (Osmanlı) vardı ve şimdi ondan yoksunuz. Bugün 60 Müslüman ülkesi ve sadece İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bizi bir araya getiriyor. Diğer taraftan güçlerimizi birbirimize karşı kullanıyoruz. İİT'de alınan kararlar da günlük gelişmelere çare olamıyor."