Filistin seçimlerinin 2020'de yapılma ihtimali zayıf görünüyor

KAYS EBU SEMRA - Filistinli uzmanlar, Batı Şeria merkezli Mahmud Abbas yönetimi ve Gazze'deki tüm Filistinli grupların onay vermesine rağmen seçimlerin yapılma ihtimalini düşük görüyor. Hamas ile Fetih arasındaki bölünmüşlüğe son verecek yeni bir siyasi düzenin inşa adımı olarak görülen genel ve devlet başkanlığı seçimlerinin, 2020 yılında gerçekleştirilmesi umuluyor. Ancak Filistin halkının bu yöndeki temennisine rağmen siyasi analistler, konuya pek iyimser yaklaşmıyor. Analistler, öngörülerine gerekçe olarak "Filistin'de seçimlerin yapılması konusunda gerçek bir istek olmaması" ve "İsrail'in engel olmak isteyen tavrını" gösteriyor. - Kudüs olmadan seçimleri yapmak, şehri terk etmek olur Konuyla ilgili görüşlerini AA muhabiriyle paylaşan Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Abbas Zeki, hareketinin, seçimlerin yapılması konusunda ısrarcı olduğunu ancak Kudüs'te de oy verme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için İsrail tarafından onay beklediklerini belirterek, Kudüs olmadan seçimlerin olmayacağını vurguladı.

Zeki, Filistinli grupların taleplerine rağmen Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın seçimlerin yapılmasına ilişkin kararnameyi yayınlamaması konusunu ise "Burada şöyle bir endişe var. Kararname yayınlandıktan sonra Gazze ve Batı Şeria'da seçimler başlayacak ancak İsrail Kudüs'te yapılmasına engel olacak. Kudüs olmadan seçimlerin yapılması da kutsal şehri terk etmek demek olur." diye konuştu. - "Filistin'deki durum 2020 yılında da değişmeyecek" Filistinli siyasi analist ve yazar Talal Ukel ise 2020'de seçimlerin yapılma ihtimalini zayıf gördüğünü dile getirdi. "İsrail, Kudüs'te seçimlerin yapılmasına onay verecek mi? Çok şüphe duyuyorum. Onaylaması durumunda bu kararının başka büyük siyasi boyutları olacaktır. İsrail'in orada prestijinin çizilmesine müsaade edeceğini sanmıyorum." ifadesini kullanan Ukel, bu nedenle seçimlerin yapılmasına pek ihtimal vermediğini belirtti. Ukel, "Filistin'deki durum 2020 yılında da değişmeyecek. Siyasi bölünmüşlük devam edecek." dedi. - En temel engel İsrail El-Halil Üniversitesi Siyasi Bilimler Bölümü öğretim görevlisi Bilal eş-Şubeki ise Filistinli yetkililerin seçimlerin yapılması konusunda gerçek anlamda istekli olmadıkları değerlendirmesinde bulundu.