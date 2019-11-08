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Filistin seçimlerinin önündeki ilk engel "ulusal diyalog toplantısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 11:48 | Son Güncelleme

Filistinli uzmanlar, seçimlerle ilgili düzenlemelerin istişare edilmesi için gündeme getirilen diyalog toplantısı için tarih belirlenememesinin, seçimlerin önünde engel teşkil edebileceğini dile getiriyor

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Filistinli uzmanlar, farklı siyasi gruplar tarafından seçimlerle ilgili konuların görüşülmesi amacıyla talep edilen "ulusal diyalog" toplantısı için tarih belirlenememesini, seçimlerin önündeki ilk engel olarak yorumluyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasına hazırlık için ilgili makamlara talimat verdi ancak Hamas ve diğer bazı gruplar seçimlerle ilgili düzenlemeleri görüşmek üzere öncelikli olarak ulusal diyalog toplantısı düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.

Abbas ise toplantının seçimlere ilişkin Devlet Başkanlığı kararnamesi yayınlandıktan sonra düzenlenmesinden yana bir tutum izliyor.

- Seçimlerden önce ulusal diyalog vurgusu

Filistinli uzmanlar, ulusal diyalog toplantısı nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıkların seçimlerin yapılması konusunda engel teşkil edebileceğini belirtiyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan yazar ve siyasi analist Mustafa İbrahim, seçimlere olumsuz bir atmosferde girileceğini savundu. İbrahim, seçimlerin yapılması için yoğun bir talep olduğunu ancak ortamdaki olumsuz hava dağıtılmadan seçimlere gidilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Ülkedeki farklı kesimlerin, ulusal diyalog toplantısının Devlet Başkanlığı kararnamesi çıkmadan önce yapılmasını istediğini kaydeden İbrahim, kararname çıktıktan sonra yapılacak toplantının hiçbir anlam ifade etmeyeceğini belirtti.

İbrahim, seçimlerin takibi, siyasi durum, kamusal özgürlük konusu ve mahkemeler konusunda anlaşmaya varılmak üzere ulusal bir toplantıya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

- Taraflar seçimlerin aksaması konusunda birbirini suçluyor

Gazeteci, yazar Talal Avkel de seçimlerin Filistin’de yıllardır sorunlu bir mesele olduğunu vurgulayarak, "Taraflar seçimlerin aksaması konusunda birbirini suçluyor." diye konuştu.

Başlangıçta, Hamas ve bazı grupların seçimlerin eş zamanlı düzenlenmesi için istekli olduğunu söyleyen Avkel, daha sonra "liderler nezdinde ulusal diyalog toplantısı yapılarak seçim sürecinin tüm boyutlarıyla ele alınması" şartını ileri sürdüğünü belirtti.

Avkel, seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin tartışmaların Filistinli grupların mevcut bölünmüşlüğünün bir parçası olduğunu ifade ederek, bu anlaşmazlık sonucunda "seçimlerin yapılamama" ihtimali olduğuna dikkati çekti.

Seçimlere gidilmesinin önemini vurgulayan Avkel, mevcut iç siyasi krizden çıkış için öncelikle uzlaşı sağlanarak bölünmüşlüğün sonlandırılması gerektiğini savundu.

İslami Cihad Hareketi ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de önceki gün ülkede genel seçime gidilmeden önce Filistin meselesiyle alakalı tüm sorunların ele alınacağı bir ulusal diyalog toplantısı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

- "Abbas seçimlere karşı olumsuz tutum izliyor"

Yazar ve siyasi analist Hussam el-Dicni ise Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın seçimlerin düzenlenmesine ilişkin olumsuz bir tutum takındığını dile getirdi.

Dicni, Abbas’ın seçimlerden sonra ulusal diyalog toplantısı düzenlenmesi yönündeki ısrarının, seçim çabalarını da sekteye uğrattığı değerlendirmesinde bulundu.

- Abbas, seçimlere hazırlık talimatı vermişti

Filistin Devlet Başkanı Abbas, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için 7 Ekim'de ilgili makamlara talimat vermişti.

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır liderliğindeki heyet, genel seçimlerin yapılması konusunda Filistinli gruplarla istişare için 27 Ekim'de Gazze'ye gitmişti.

Komite, başkanlık ve genel seçimlerin eş zamanlı yapılmasının gerekli olmadığı konusunda Hamas dahil Filistinli grupların çoğunun onayını aldıklarını duyurmuştu.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ulusal Diyalog Filistin Gazze

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