Filistin seçimlerinin önündeki ilk engel "ulusal diyalog toplantısı"

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan yazar ve siyasi analist Mustafa İbrahim, seçimlere olumsuz bir atmosferde girileceğini savundu. İbrahim, seçimlerin yapılması için yoğun bir talep olduğunu ancak ortamdaki olumsuz hava dağıtılmadan seçimlere gidilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Abbas ise toplantının seçimlere ilişkin Devlet Başkanlığı kararnamesi yayınlandıktan sonra düzenlenmesinden yana bir tutum izliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasına hazırlık için ilgili makamlara talimat verdi ancak Hamas ve diğer bazı gruplar seçimlerle ilgili düzenlemeleri görüşmek üzere öncelikli olarak ulusal diyalog toplantısı düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Filistinli uzmanlar, farklı siyasi gruplar tarafından seçimlerle ilgili konuların görüşülmesi amacıyla talep edilen "ulusal diyalog" toplantısı için tarih belirlenememesini, seçimlerin önündeki ilk engel olarak yorumluyor.

Ülkedeki farklı kesimlerin, ulusal diyalog toplantısının Devlet Başkanlığı kararnamesi çıkmadan önce yapılmasını istediğini kaydeden İbrahim, kararname çıktıktan sonra yapılacak toplantının hiçbir anlam ifade etmeyeceğini belirtti.

İbrahim, seçimlerin takibi, siyasi durum, kamusal özgürlük konusu ve mahkemeler konusunda anlaşmaya varılmak üzere ulusal bir toplantıya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

- Taraflar seçimlerin aksaması konusunda birbirini suçluyor

Gazeteci, yazar Talal Avkel de seçimlerin Filistin’de yıllardır sorunlu bir mesele olduğunu vurgulayarak, "Taraflar seçimlerin aksaması konusunda birbirini suçluyor." diye konuştu.

Başlangıçta, Hamas ve bazı grupların seçimlerin eş zamanlı düzenlenmesi için istekli olduğunu söyleyen Avkel, daha sonra "liderler nezdinde ulusal diyalog toplantısı yapılarak seçim sürecinin tüm boyutlarıyla ele alınması" şartını ileri sürdüğünü belirtti.

Avkel, seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin tartışmaların Filistinli grupların mevcut bölünmüşlüğünün bir parçası olduğunu ifade ederek, bu anlaşmazlık sonucunda "seçimlerin yapılamama" ihtimali olduğuna dikkati çekti.